Зробив зауваження через маску: у Києві покупець стріляв в охоронця магазину

У Києві в магазині ТРЦ на проспекті Перемоги сталася стрілянина. Покупець, який зайшов без маски, двічі вистрілив із пістолета у бік охоронця, який зробив йому зауваження.

Охоронець отримав тілесні ушкодження в області голови та тулуба.

32-річного киянина затримали на місці події.

Відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій із застосуванням зброї – це ч. 4 ст. 296 КК України).

За не носіння маски в громадських місцях передбачено штраф у розмірі від 170 до 255 грн. Верховна Рада ще у листопді 2020 року ухвалила відповідний законопроект.

Штраф може стягуватися на місці вчинення правопорушення винятково за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Важливо також, щоб маска закривала ніс і рот.