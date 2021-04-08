Караулил под судом: львовянин жестоко избил адвоката, защищавшего его жену и дочь

Во Львове 51-летний мужчина, которого судили за домашнее насилие, избил адвоката своей жены.

Выяснилось, что после развода 46-летняя женщина обратилась в суд, обвинив его в систематических издевательствах.

В конце февраля мужчине официально запретили приближаться к бывшей жене и их общей дочери ближе, чем на 50 м.

Кроме этого, ограничительный предписание запретил мужчине даже звонить ребенку.

После такого решения суда 51-летний мужчина решил отомстить. Дождавшись момента, он набросился на адвоката жены и избил его.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.398 (Нанесение телесных повреждений лицу, оказывает правовую помощь) УК Украины.

Мужчине грозит условный или реальный срок заключения на срок от 3 до 5 лет.

Убийство мужчины в Хмельницкой области

В новогоднюю ночь в Славуте 24-летний парень из ревности убил бывшего мужа своей сожительницы.

Накануне праздника 35-летний мужчина решил наведаться в гости к девушке, но там его встретил ее новый кавалер.

Во время выяснения отношений между мужчинами началась драка.

Гость получил несколько ударов в голову, что заставило его вернуться к себе домой. На следующий день он умер.

Источник: Львовская областная прокуратура