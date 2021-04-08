Вартував під судом: львів’янин жорстоко побив адвоката, що захищав його дружину і доньку

У Львові 51-річний чоловік, якого судили за домашнє насильство, побив адвоката своєї дружини.

З’ясувалося, що після розлучення 46-річна жінка звернулася до суду, звинувативши його у систематичних знущаннях.

Наприкінці лютого чоловіку офіційно заборонили наближатися до колишньої дружини та їхньої спільної доньки ближче, ніж на 50 м.

Окрім цього, обмежувальний припис заборонив чоловіку бодай телефонувати до дитини.

Після такого рішення суду 51-річний чоловік вирішив помститися. Дочекавшись нагоди, він накинувся на адвоката дружини і побив його.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.398 (Нанесення тілесних ушкоджень особі, що надає правову допомогу) КК України.

Чоловікові загрожує умовний або реальний термін ув’язнення терміном від 3 до 5 років.

Вбивство чоловіка на Хмельниччині

У новорічну ніч в Славуті 24-річний хлопець через ревнощі вбив колишнього чоловіка своєї співмешканки.

Напередодні свята 35-річний чоловік вирішив навідатися в гості до дівчини, але там його зустрів її новий кавалер.

Під час з’ясування стосунків між чоловіками почалася бійка.

Гість отримав низку ударів у голову, що змусило його повернутися до себе додому. Наступного дня він помер.

Джерело: Львівська обласна прокуратура