В селе Бужок во Львовсй области 80-летнего мужчину побила кирпичом соседка, потому одолжил ей мало денег.

Ярослав Михайлович рассказывает, что дал женщине 600 грн, но этого ей было недостаточно.

– У нее был кулек, а в кульке был кусок кирпича. И она внезапно ударила меня по голове. У меня шесть ран. Кровь залила всю одежду и пол в двух комнатах, – рассказывает он.

Сразу после нападения 40-летняя Ольга сбежала. Полицейские задержали ее в соседнем селе, когда она садилась в такси, чтобы успеть на поезд.

– Женщина является наркозависимой и нигде не работает, – объясняет руководитель Золочевского отдела полиции Игорь Подлужный.

Нападающая является дочерью соседки пострадавшего Галины Мироновны. С матерью женщина в последнее время не проживала, а переехала в Киев.

– Я даже не знала, что она приехала. Никто ничего не знал. Ранее она даже носила Ярославу Михайловичу еду. Все было нормально, – вспоминает женщина.

У Ольги есть четверо детей, но она совсем ими не занимается. Галина Мироновна признается, что раньше дочь была очень хозяйственной и не пила.

– У нее все было, она ни в чем не нуждалась. Не знаю, что с ней произошло. Я ей говорила, чтобы сходила проверить, все ли в порядке у нее с головой. В таком возрасте надо работать, а не у кого-то деньги выбивать. Понимаете? – жалуется мать нападающей.

За содеянное Ольге грозит до 12 лет лишения свободы.

Избиение адвоката во Львове

8 апреля во Львове 51-летний мужчина, которого судили за домашнее насилие, избил адвоката своей жены.

Таким образом он хотел отомстить за то, что ему запретили приближаться ближе, чем на 50 метров, к дочери и ее матери.

Мужчине грозит условный или реальный срок заключения сроком от 3 до 5 лет.

Подробнее об избиении адвоката во Львове читайте в материале Фактов ICTV.