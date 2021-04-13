У селі Бужок на Львівщині 80-річного чоловіка побила цеглиною сусідка, бо позичив їй мало грошей.

Ярослав Михайлович розповідає, що дав жінці 600 грн, але цього їй було недостатньо.

– У неї був кульок, а в кульку була частинка цегли. І вона раптово вдарила мене по голові. У мене шість ран. Кров залила весь одяг та підлогу в двох кімнатах, – розповідає він.

Одразу після нападу 40-річна Ольга втекла. Поліцейські затримали її в сусідньому селі, коли вона сідала в таксі, аби встигнути на потяг.

– Жінка є наркозалежною й ніде не працює, – пояснює керівник Золочівського відділу поліції Ігор Підлужний.

Нападниця є дочкою сусідки постраждалого Галини Миронівни. Із матір’ю жінка останнім часом не проживала, а переїхала до Києва.

– Я навіть не знала, що вона приїхала. Ніхто нічого не знав. Раніше вона навіть носила Ярославу Михайловичу їсти. Все було нормально, – пригадує жінка.

В Ольги є четверо дітей, але вона зовсім ними не опікується. Галина Миронівна зізнається, що раніше дочка була дуже хазяйновитою й не пила.

– У неї все було, вона ні в чому не мала потреби. Не знаю, що з нею сталось. Я їй казала, щоб сходила перевірити, чи все гаразд у неї з головою. У такому віці треба працювати, а не в когось гроші вибивати. Розумієте? – бідкається мати нападниці.

За скоєне Ользі загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Побиття адвоката у Львові

8 квітня у Львові 51-річний чоловік, якого судили за домашнє насильство, побив адвоката своєї дружини.

Таким чином він хотів помститися за те, що йому заборонили наближатися ближче, ніж на 50 метрів, до доньки та її матері.

Чоловікові загрожує умовний або реальний термін ув’язнення, терміном від 3 до 5 років.

Детальніше про побиття адвоката у Львові читайте в матеріалі Фактів ICTV.