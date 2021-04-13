Пожар в Одессе — из ЖК Апельсин эвакуировали людей

В Одессе загорелся офис на 24-м этаже жилого комплекса Апельсин по улице Среднефонтанской, 35. Из здания эвакуировали 55 человек. Все они самостоятельно вышли по лестнице.

Спасательные подразделения работали по повышенному номеру вызова Пожар 1 Бис.

Пожар площадью в 60 кв. м был ликвидирован за час.

Погибших и пострадавших нет. К спасательной операции были привлечены 13 единиц техники и 50 человек личного состава.





















