Пожар в Одессе — из ЖК Апельсин эвакуировали людей

В Одессе загорелся офис на 24-м этаже жилого комплекса Апельсин по улице Среднефонтанской, 35. Из здания эвакуировали 55 человек. Все они самостоятельно вышли по лестнице.
Спасательные подразделения работали по повышенному номеру вызова Пожар 1 Бис.
Пожар площадью в 60 кв. м был ликвидирован за час.
Погибших и пострадавших нет. К спасательной операции были привлечены 13 единиц техники и 50 человек личного состава.
Пожар в Одессе: из ЖК Апельсин эвакуировали 55 человек / 6 фотографий
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