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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Пожежа в Одесі: із ЖК Апельсин евакуювали 55 осіб

В Одесі загорівся офіс на 24-му поверсі житлового комплексу Апельсин на вулиці Середньофонтанській, 35. Із будівлі евакуювали 55 осіб. Усі вони самостійно вийшли східцями.

Пожежа в Одесі: із ЖК Апельсин евакуювали 55 осіб

Рятувальні підрозділи працювали за підвищеним номером виклику Пожежа 1 Біс.

Пожежу площею у 60 кв. м було ліквідовано за годину.

Загиблих та постраждалих немає. До рятувальної операції було залучено 13 одиниць техніки та 50 людей особового складу.

  • Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей
  • Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей
  • Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей
  • Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей
  • Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей
  • Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей
  • Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей
  • Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей
  • Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей
  • Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей
  • Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей
  • Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей
Пожежа в Одесі: із ЖК Апельсин евакуювали 55 осіб / 6 фотографий

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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