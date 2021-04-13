Пожежа в Одесі – із ЖК Апельсин евакуювали людей

В Одесі загорівся офіс на 24-му поверсі житлового комплексу Апельсин на вулиці Середньофонтанській, 35. Із будівлі евакуювали 55 осіб. Усі вони самостійно вийшли східцями.

Рятувальні підрозділи працювали за підвищеним номером виклику Пожежа 1 Біс.

Пожежу площею у 60 кв. м було ліквідовано за годину.

Загиблих та постраждалих немає. До рятувальної операції було залучено 13 одиниць техніки та 50 людей особового складу.





















