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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Ваша внучка в беде: в Киеве пенсионерка отдала аферистам 500 тыс. грн

В Киеве трое мужчин по так называемой схеме родственник в беде обманули пенсионерку и членов ее семьи почти на 500 тыс. грн.

шахраї, аферсти

Мошенники позвонили 83-летней пенсионерке и, назвавшись работниками полиции, сообщили, что ее внучка спровоцировала ДТП, во время которого пострадала беременная женщина.

Они заверили пенсионерку, что необходимо дать деньги для лечения внучки и другой пострадавшей, а также для возмещения нанесенного ущерба.

Будучи введенной в заблуждение, женщина передала мошенникам почти полмиллиона грн.

Правоохранители задержали двух злоумышленников. Их держат под стражей.

Сейчас устанавливается местонахождение третьего афериста.

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В Николаеве аферист обманул пожилых людей

Недавно в Николаеве мошенник обокрал пожилых людей под предлогом помощи родственникам, которые якобы попали в ДТП.

Мужчина украл у двух жителей Николаева 45 тыс. грн, $6 тыс., €3 тыс. и ювелирные украшения. Однако правоохранители его задержали.

Фото: Прокуратура Киева

Источник: Прокуратура Киева

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