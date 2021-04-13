Ваша внучка в біді: у Києві пенсіонерка віддала аферистам 500 тис. грн

У Києві троє чоловіків за так званою схемою родич у біді ошукали пенсіонерку та членів її сім’ї майже на 500 тис. грн.

Шахраї зателефонували 83-річній пенсіонерці та, назвавшись працівниками поліції, повідомили, що її онука спричинила ДТП, під час якої постраждала вагітна жінка.

Вони запевнили пенсіонерку, що необхідно дати гроші для лікування внучки та іншої постраждалої, а також для відшкодування завданих збитків.

Будучи введеною в оману, жінка передала шахраям майже півмільйона гривень.

Правоохоронці затримали двох зловмисників. Їх тримають під вартою.

Наразі встановлюється місце перебування третього афериста.

У Миколаєві аферист ошукав літніх людей

Нещодавно у Миколаєві шахрай обікрав літніх людей під приводом допомоги родичам, які нібито потрапили в ДТП.

Чоловік вкрав у двох мешканців Миколаєва 45 тис. грн, $6 тис., €3 тис. та ювелірні прикраси. Однак правоохоронці його затримали.

Фото: Прокуратура Києва