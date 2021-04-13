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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Вырезали спасатели: в Смеле 23-летняя девушка застряла в качеле

Ночью 13 апреля в Смеле Черкасской области 23-летняя девушка застряла в детской качели.

Гойдалка

Чтобы освободить ее, пришлось привлекать сотрудников ДСНС города.

Спасатели освободили пленницу, срезав с помощью специального оборудования металлическую часть качели.

В Киеве женщина засунула пальцы в блендер

12 апреля в службу спасения поступило сообщение о том, что в Киеве женщина засунула пальцы в блендер.

Сотрудники ДСНС распилили ножку электроприбора, чтобы освободить руку женщины.

В результате операции только на одном из пальцев киевлянки остался порез от ножей блендера.

Еще за день до этого также в столице мужчина надел гайку на свой половой орган. К спасению также привлекались работники ДСНС.

Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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