Ночью 13 апреля в Смеле Черкасской области 23-летняя девушка застряла в детской качели.

Чтобы освободить ее, пришлось привлекать сотрудников ДСНС города.

Спасатели освободили пленницу, срезав с помощью специального оборудования металлическую часть качели.

В Киеве женщина засунула пальцы в блендер

12 апреля в службу спасения поступило сообщение о том, что в Киеве женщина засунула пальцы в блендер.

Сотрудники ДСНС распилили ножку электроприбора, чтобы освободить руку женщины.

В результате операции только на одном из пальцев киевлянки остался порез от ножей блендера.

Еще за день до этого также в столице мужчина надел гайку на свой половой орган. К спасению также привлекались работники ДСНС.