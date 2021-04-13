Ночью 13 апреля в Смеле Черкасской области 23-летняя девушка застряла в детской качели.
Чтобы освободить ее, пришлось привлекать сотрудников ДСНС города.
Спасатели освободили пленницу, срезав с помощью специального оборудования металлическую часть качели.
В Киеве женщина засунула пальцы в блендер
12 апреля в службу спасения поступило сообщение о том, что в Киеве женщина засунула пальцы в блендер.
Сотрудники ДСНС распилили ножку электроприбора, чтобы освободить руку женщины.
В результате операции только на одном из пальцев киевлянки остался порез от ножей блендера.
Еще за день до этого также в столице мужчина надел гайку на свой половой орган. К спасению также привлекались работники ДСНС.