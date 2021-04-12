У Києві жінка засунула пальці в блендер – на допомогу приїхали рятувальники

У Києві жінка засунула пальці в насадку ручного блендера. Їй знадобилась допомога рятувальників.
12 квітня у Київську службу порятунку повідомили про те, що жінка засунула руку в ножі блендера. Внаслідок чого пальці жінки зажувало.
Тож рятувальники швидко прибули на місце події, щоб допомогти їй. Для звільнення пальців жінки з блендера вони вирішили розпиляти ніжку електроприладу.
Рятувальникам вдалося зберегти пальці жінці. Лише на одному лишився поріз від ножів блендера.
Також вони одразу надали медичну допомогу потерпілій.
У Києві чоловік насунув гайку на статевий орган
Нещодавно у Києві чоловік насунув гайку на статевий орган, проте зняти самостійно кріпильний виріб з нарізевим отвором не зміг.
Медики та рятувальники змогли допомогти постраждалому звільнити статевий орган від гайки без жодної подряпини.
Джерело: Київська служба порятунку