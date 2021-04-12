У Києві жінка засунула пальці в насадку ручного блендера. Їй знадобилась допомога рятувальників.

12 квітня у Київську службу порятунку повідомили про те, що жінка засунула руку в ножі блендера. Внаслідок чого пальці жінки зажувало.

Тож рятувальники швидко прибули на місце події, щоб допомогти їй. Для звільнення пальців жінки з блендера вони вирішили розпиляти ніжку електроприладу.

Рятувальникам вдалося зберегти пальці жінці. Лише на одному лишився поріз від ножів блендера.

Також вони одразу надали медичну допомогу потерпілій.

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У Києві жінка засунула пальці в блендер – на допомогу приїхали рятувальники / 5 фотографий

У Києві чоловік насунув гайку на статевий орган

Нещодавно у Києві чоловік насунув гайку на статевий орган, проте зняти самостійно кріпильний виріб з нарізевим отвором не зміг.

Медики та рятувальники змогли допомогти постраждалому звільнити статевий орган від гайки без жодної подряпини.

Джерело: Київська служба порятунку

Фото: Київська служба порятунку