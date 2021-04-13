Уночі 13 квітня в Смілі Черкаської області 23-річна дівчина застрягла в дитячій гойдалці.

Щоб визволити її, довелось залучали співробітників ДСНС міста.

Рятувальники звільнили полонянку, зрізавши за допомогою спеціального обладнання металеву частину гойдалки.

У Києві жінка засунула пальці в блендер

12 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Києві жінка засунула пальці в блендер.

Співробітники ДСНС розпиляли ніжку електроприладу, щоб звільнити руку жінки.

У результаті операції лише на одному з пальців киянки лишився поріз від ножів блендера.

Ще за день до цього також у столиці чоловік насунув гайку на свій статевий орган. До порятунку також залучались працівники ДСНС.