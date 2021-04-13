В Запорожье 15-летняя школьница жестоко избила свою 13-летнюю подругу. Выяснилось, что девочки не поделили парня.

Жестокое видео инцидента появилось на страницах местных Telegram-каналов.

За избиением 13-летней девочки наблюдал целая толпа школьников, однако никто не остановил происходящего.

15-летняя девушка сначала обзывала и унижала свою “соперницу”, после чего началась потасовка. Она схватила 13-летнюю школьницу за волосы и начала бить головой о землю.

На видео четко слышны голоса парней, однако все присутствующие, казалось, только ждали начало настоящей драки.

— Ну, наконец — говорит кто-то из очевидцев, когда одна из девушек получила пощечину по лицу.

Спикер Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская отметила, что правоохранители проводят проверку по факту драки между несовершеннолетними девушками.

Уголовное производство открыто по ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Издевательства школьниц в Донецкой области

На днях в Торецке Донецкой области школьницы поиздевалась над одноклассницей, избили ее и заставили раздеваться.

Для “наказания” девочки компания выбрала местный пруд, где почти никогда не было людей.

По очереди девочки начали наносить удары в голову и лицо жертвы. Когда школьница разделась, ее толкнули в пруд и заставили плавать в холодной воде.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 126 (Побои и истязания несовершеннолетней) УК Украины. Лица обидчиц школьницы установлены.