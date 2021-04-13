У Запоріжжі 15-річна школярка жорстоко побила свою 13-річну подругу. З’ясувалося, що дівчата не поділили хлопця.

Жорстоке відео інциденту з’явилося на сторінках місцевих Telegram-каналів.

За побиттям 13-річної дівчинки спостерігав цілий натовп школярів, однак ніхто не зупинив того, що відбувалося.

15-річна дівчина спочатку обзивала та принижувала свою “суперницю”, після чого почалася штовханина. Вона схопила 13-річну школярку за волосся і почала бити головою об землю.

На відео чітко чути голоси хлопців, однак усі присутні, здавалося, лише чекали на початок справжньої бійки.

– Ну, нарешті – говорить хтось із очевидців, коли одна з дівчат отримала ляпас по обличчю.

Речниця Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська зазначила, що правоохоронці проводять перевірку за фактом бійки між неповнолітніми дівчатами.

Кримінальне провадження відкрито за ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Знущання школярок на Донеччині

Днями у Торецьку Донецької області школярки познущалася над однокласницею, побили її і змусили роздягатися.

Для “покарання” дівчинки компанія вибрала безлюдний місцевий ставок.

По черзі дівчата почали наносити удари в голову та обличчя жертви. Коли школярка роздягнулася, її штовхнули в ставок і змусили плавати у холодній воді.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 126 (Побої та мордування неповнолітньої) КК України. Особи кривдниць школярки встановлено.