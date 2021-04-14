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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Боевики на Донбассе с беспилотника обстреляли украинских бойцов — есть погибший

На Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных. В результате этого один украинский боец погиб, еще трое получили ранения.

Боевики на Донбассе с беспилотника обстреляли украинских бойцов — есть погибший

Российские наемники несколько раз обстреливали позиции ВСУ.

Неподалеку Южного боевики били из минометов 82-го калибра, возле Зайцевого и Катериновки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В пригороде Майорская беспилотник оккупантов сбросил гранаты на позиции ВСУ, в результате чего погиб украинский военный.

Враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия поближе Первомайского.

— В результате вражеских обстрелов, за минувшие сутки, три военнослужащие ВСУ получили ранения, — заявили в штабе ООС.

Потери на Донбассе

На днях Офис президента назвал число убитых на Донбассе украинских военных с начала года.

В районе проведения ООС с начала 2021 года погибли 26 украинских военнослужащих.

Фото: Военное телевидение

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