Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Бойовики на Донбасі з безпілотника обстріляли українських бійців – є загиблий

На Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військових. В результаті цього один український боєць загинув, ще троє отримали поранення.

Бойовики на Донбасі з безпілотника обстріляли українських бійців – є загиблий

Російські найманці кілька разів обстрілювали позиції ЗСУ.

Неподалік Південного бойовики гатили з мінометів 82-го калібру, біля Зайцевого і Катеринівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Майорська безпілотник окупантів скинув гранати на позиції ЗСУ, внаслідок чого загинув український військовий.

Ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї поблищу Первомайського.

– Внаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, три військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, – заявили у штабі ООС.

Втрати на Донбасі

Днями Офіс президента назвав число вбитих на Донбасі українських військових з початку року.

В районі проведення ООС з початку 2021 року загинуло 26 українських військовослужбовців.

Фото: Військове телебачення

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка