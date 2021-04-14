Бойовики на Донбасі з безпілотника обстріляли українських бійців – є загиблий

На Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військових. В результаті цього один український боєць загинув, ще троє отримали поранення.

Російські найманці кілька разів обстрілювали позиції ЗСУ.

Неподалік Південного бойовики гатили з мінометів 82-го калібру, біля Зайцевого і Катеринівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Майорська безпілотник окупантів скинув гранати на позиції ЗСУ, внаслідок чого загинув український військовий.

Ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї поблищу Первомайського.

– Внаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, три військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, – заявили у штабі ООС.

Втрати на Донбасі

Днями Офіс президента назвав число вбитих на Донбасі українських військових з початку року.

В районі проведення ООС з початку 2021 року загинуло 26 українських військовослужбовців.

Фото: Військове телебачення