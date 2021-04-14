Бойовики на Донбасі з безпілотника обстріляли українських бійців – є загиблий

На Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військових. В результаті цього один український боєць загинув, ще троє отримали поранення.
Російські найманці кілька разів обстрілювали позиції ЗСУ.
Неподалік Південного бойовики гатили з мінометів 82-го калібру, біля Зайцевого і Катеринівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті Майорська безпілотник окупантів скинув гранати на позиції ЗСУ, внаслідок чого загинув український військовий.
Ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї поблищу Первомайського.
– Внаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, три військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, – заявили у штабі ООС.
Втрати на Донбасі
Днями Офіс президента назвав число вбитих на Донбасі українських військових з початку року.
В районі проведення ООС з початку 2021 року загинуло 26 українських військовослужбовців.
Фото: Військове телебачення