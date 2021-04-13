Что говорит мир про эскалацию на Донбассе и почему Россия не воплотит свой план

Впервые за долгое время на первых полосах иностранных изданий стала появляться информация об обострении на Донбассе.

Журналисты из стран-партнеров Украины публикуют все больше информации о событиях на востоке нашего государства, чтобы снова привлечь внимание к российской агрессии.

Уже понятно, что на этот раз Запад будет играть гораздо большую роль в деэскалации, чем раньше.

Факты ICTV рассказывают, что пишут иностранные СМИ о событиях на Донбассе и какие выводы можно сделать из последних заявлений.

Большие репортажи

Иностранные репортеры активизировались вокруг темы после того, как президент Украины Владимир Зеленский поехал на Донбасс, чтобы лично оценить ситуацию.

12 апреля американская телерадиокомпания CNN опубликовала репортаж с линии разграничения на Донбассе, куда недавно ездил президент Украины.

Во время общения с корреспондентом CNN Зеленский заявил, что Украине в сложившейся ситуации недостаточно только словесной поддержки от США и их президента Джо Байдена.

— Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не ограничиваться только словами, – заявил Зеленский.

Однако важна также и финансовая и военная помощь. Конечно, о прямом военном вмешательстве Соединенных Штатов речь не идет, только о предоставлении новейшего оружия и возможности применять его для защиты.

Еще один репортаж провела корреспондент британского канала SkyNews, однако уже с территории России.

Во время него она показала скопление российских войск неподалеку от границы с Украиной и то, насколько беспрецедентной является наращивание военной силы.

В опубликованном репортаже можно даже увидеть военное авто, номера которого свидетельствуют о том, что РФ стягивает войска из центральных регионов страны. Самое ценное то, что в отличие от 2014 года союзники Украины быстро реагируют, поскольку уже видели, на что способна Россия.

— Я вижу четкое различие между 2014 годом и нынешней эскалацией. Тогда партнеры просили нас подождать, чтобы они могли понять ситуацию. Сегодня все наши партнеры четко говорят: Мы видим, что происходит, видим, что Россия поднимает ставки, вы можете рассчитывать на нашу поддержку, – заявил в интервью испанскому информационному агентству EFE министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

План России

До сих пор для многих остается загадкой, на что же рассчитывает Россия очередной эскалацией на востоке Украины и наращиванием войск.

В комментарии Фактам ICTV экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что Россия начала давление на Украину с нарратива о якобы агрессии с нашей стороны, чтобы повлиять на наших союзников.

— Они хотели бы определить зоны влияния – экс-страны СССР или даже Восточной Европы и Украина, влиять на наших партнеров, не только по нормандском формату, но и по блоку НАТО… и формировать модель контроля за Донецкой и Луганской областями в соответствии с Минскими соглашениями, но по сценарию Москвы, – говорит Маломуж.

В репортаже Sky News заместитель главного редактора Московского центра Карнеги Максим Саморуков заявил, что реальной угрозы наступления от РФ сегодня нет, поскольку она слишком явно демонстрирует свое присутствие на границе.

— Если ты хочешь начать войну, ты не предупреждаешь всех заранее, ты не проводишь переговоры, которые длятся неделями, не делаешь заявлений и не предупреждаешь о чем-то. Это не кремлевский стиль ведения войны, – считает Саморуков.

В самом деле, если вспомнить 2014 год или события в Грузии 2008 года, то все происходило неожиданно и молниеносно. Появление зеленых человечков в Крыму Россия прокомментировала лишь впоследствии, а ввод войск на территорию Грузии произошел сразу после заявлений Путина и Медведева.

О сомнительности вторжения говорят еще два фактора. Во-первых, Россия находится под санкциями с начала вооруженной агрессии против Украины. Несмотря на заявления об успешной жизни в условиях ограничений, экономика РФ сильно страдает от санкций, а это в свою очередь ограничивает ее ресурсы для ведения полномасштабной войны.

Во-вторых, вторжение на территорию другого государства непременно повлечет новые санкции “быстрого действия”. В этом случае Россия рискует оказаться в полной изоляции непонятно ради чего. Возможно, поднимутся рейтинги Путина, но долго они не продержатся.

Однако не стоит забывать, что хотя заявления и действия Москвы часто кажутся абсурдными, она преследует свои определенные цели. Это может быть даже проверка Джо Байдена на прочность, ведь Украина уже показала, что не намерена идти на уступки в минском и нормандском форматах.

В эфире программы Свобода слова на ICTV спикер ТКГ Алексей Арестович заявил, что сейчас Россия не способна на открытие нового фронта.

Но контакты с нашими западными партнерами и их обеспечение безопасности Украины свидетельствует о том, что какая-то угроза со стороны РФ все же есть.

— На мой взгляд, они могли бы использовать уже имеющийся фронт. То есть линию разграничения с так называемыми “ЛНР” и “ДНР”, оккупированными территориями, пытаясь повторить Дебальцево или Иловайск, и создать почву для так называемого Минска-3. Для этого в качестве элемента давления могут использоваться заявления относительно вступления (в НАТО – Ред.), ввода (войск, – Ред.) и тому подобное. Худший вариант, если они в одну ночь надевают белые каски и говорят, что они миротворцы. Те русские, которые уже присутствуют. Этот вариант будет иметь самые сложные дипломатические последствия, – считает Арестович.

Так что давления со стороны России, которое будет по-разному проявляться, можно ожидать и в дальнейшем.

Помощь Запада

Что интересно, часть этого давления уже направлена ​​не на Украину, а на ее союзников. Например, угрозы по вступлению в НАТО, это не только сигнал для нашего государства, но и для стран НАТО. Мол, вы станете врагами РФ.

Уже сейчас спикер МИД РФ Мария Захарова обвиняет CNN в пропаганде за то, что их журналисты выдали “украинские танки за подготовку России к войне”, забывая о десятках сюжетов, где РФ выдавала своих военных за украинских.

Однако в попытках давить на Запад через Украину Россия могла допустить роковую ошибку. Ведь вместо разговоров наши дипломаты призывают каждого союзника к действиям.

— Россия сегодня не готова к широкомасштабной войне, ведь мощность НАТО намного больше. Так, если они зайдут в Украину, НАТО не будет придерживаться нейтралитета. Кроме санкций будут и оперативные мероприятия, и помощь оружием, – говорит Маломуж.

Мы прекрасно понимаем, что за нас никто не будет воевать. Однако дополнительные преференции могут “развязать нам руки” для ответа на российскую агрессию.

Например, могут измениться условия применения Джавелинов, которые Украина приобрела в 2018 году.

НАТО также уже активизировал свои усилия для помощи Украине и деэскалации ситуации.

— Россия сейчас пытается ввести сферы влияния и решать, что их соседи могут или не могут делать. Мы считаем, что Украина сама может решать свой путь, – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

РФ может и дальше “играть мускулами” на нашей границе, но мы готовы еще с 2014 года.

Международная поддержка Украины как никогда прочная, поэтому любая открытая агрессия завершится как минимум новыми санкциями против России.

Рано или поздно мы поймем, каким был план России, но к тому времени нам остается только сосредоточивать усилия для давления на агрессора и деэскалации ситуации.