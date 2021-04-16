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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Мать напилась водки и ударила: в Днепре расследуют загадочную смерть младенца

В городе Днепр в центре социальной помощи для женщин и детей умерла 1,5-месячная девочка. Тело ребенка рядом с матерью обнаружили во время утреннего осмотра. Объяснить смерть дочери женщина не смогла.

дитина смерть

Трагедия произошла на глазах у 10-летнего мальчика. Он рассказывает, что мать напилась водки и ударила его маленькую сестру. Сейчас следователи вместе с психологами проверяют эту версию.

Однако в городской службе по делам детей слухи, что девочку избили, называют выдумкой. Мол, в коммунальный центр женщина попала, потому что из дома ее выгнали родители мужа из-за конфликта. Ее называют чуть ли не образцовой матерью.

Между тем экспертиза показала признаки пневмонии у девочки. Могла ли болезнь повлечь смерть и откуда ссадины на теле ребенка — пока исследуют. Кроме того, на днях полиция составила протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей женщиной.

Правоохранители открыли два уголовных производства — по факту смерти ребенка и за злостное невыполнение матерью своих обязанностей. За это женщине грозит до пяти лет тюрьмы. У нее есть еще двое детей, однако воспитывают их родители бывших.

 

Источник: Надзвичайні новини

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