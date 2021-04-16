Мати напилася горілки та вдарила: у Дніпрі розслідують загадкову смерть немовляти

У місті Дніпро у центрі соціальної допомоги для жінок та дітей померла 1,5-місячна дівчинка. Тіло дитини поруч з матір’ю виявили під час ранкового огляду. Пояснити смерть доньки жінка не змогла.

Трагедія сталася на очах у 10-річного хлопчика. Він розповідає, що мати напилася горілки та вдарила його маленьку сестру. Зараз слідчі разом із психологами перевіряють цю версію.

Однак у міській службі у справах дітей чутки, що дівчинку побили, називають вигадкою. Мовляв, до комунального центру жінка потрапила, бо з дому її вигнали батьки чоловіка через конфлікт. Її називають ледь не зразковою матір’ю.

Тим часом експертиза показала ознаки пневмонії у дівчинки. Чи могла хвороба спричинити смерть та звідки садна на тілі дитини – поки досліджують. Крім того, днями поліція склала протокол щодо неналежного виконання батьківських обов’язків жінкою.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження – за фактом смерті дитини та за злісне невиконання матері своїх обов’язків. За це жінці загрожує до п’яти років тюрми. Вона має ще двох дітей, однак виховують їх батьки колишніх.