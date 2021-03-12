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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Не знала о беременности: на Херсонщине женщина выбросила младенца в уличный туалет

В городе Голая Пристань Херсонской области полиция обнаружила ребенка в уличном туалете. Мать мальчика объяснила, что не знала о беременности.

викинула дитину в туалет

Местная медсестра сообщила полицию, что в больницу госпитализировали женщину с кровотечением. Медики установили, что она была беременна на 33 неделе, однако ребенка с ней не было.

Правоохранители выехали к месту жительства пациентки. В уличном туалете было обнаружено тело новорожденного мальчика. Медицинская экспертиза установила, что он умер еще до рождения.

Роженица сейчас находится в больнице, до этого на учете в женской консультации она не стояла. Известно, что у нее есть двое детей и муж.

Полиция квалифицировала дело как умышленное убийство новорожденного.

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Это не первый случай со смертью новорожденного на Херсонщине. В декабря 2020 года 17-летняя девушка выбросила младенца на свалку. Предварительно она обмотала тело мальчика в пакеты и ветошь.

По ее словам, ребенок после рождения не подавал признаков жизни. Беременность была для нее нежелательной.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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