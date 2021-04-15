На Київщині з вертольота другий день шукають зниклу дитину

На Київщині рятувальники залучили вертоліт для пошуків дворічного хлопчика. Пошуки тривають з ночі 14 квітня.

15 квітня вертоліт ДСНС ЄС-225 Super Puma, вилетів на пошуки малолітнього хлопчика, який зник у селі Рагівка Київської області.

Напередодні, 14 квітня о 21.00, у поліцію повідомили про зникнення дитини. Шукали зниклого усю ніч і станом на ранок 15 квітня пошуки все ще тривають.

Нині від ДСНС задіяно 46 рятувальників. Окрім того, до пошуків залучено працівників Нацполіції, Нацгвардії, лісники та волонтери. Загалом долучилися близько 200 осіб.

На Київщині у лісі зник хлопець

У селі Сошників Київської області у лісі зник 23-річний юнак, його не можуть знайти.

Він разом з товаришами святкував день народження друга на природі, але мусив залишити застілля раніше. Тож він пішов лісом додому вночі. Однак додому він не повернувся.