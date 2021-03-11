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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

В Карпатах перестали искать туриста из Киева, пропавшего в феврале

На Закарпатье прекратили поиски туриста, заблудившегося в Карпатах еще 14 февраля.

пошуки туриста

Спикер ГСЧС Закарпатской области Наталия Батыр сообщила, что на данный момент лыжник, которого искали почти месяц, считается пропавшим безвести.

— Мы не выяснили, где были следы потерявшегося лыжника, где он непосредственно находится, не нашли ни тела, ни самого человека. Поэтому поиски прекратили, — сказала пресс-секретарь.

Оперативные поиски происходят в течение трех суток, следующие семь дней к поискам приобщают всю возможную технику.

Если это не дает результатов, решение о дальнейших поисковых операциях принимает руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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В ГСЧС также сообщили, что поиски продолжат после того, как сойдет снег.

Поиски пропавшего туриста

Двое туристов из Киева заблудились в ночь на 14 февраля в районе горы Гемба вблизи села Березники.

Одного из лыжников нашли в тот же день в удовлетворительном состоянии.

К поискам второго привлекли даже вертолеты, но результатов это не дало.

Фото: ГСЧС

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