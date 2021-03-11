На Закарпатье прекратили поиски туриста, заблудившегося в Карпатах еще 14 февраля.
Спикер ГСЧС Закарпатской области Наталия Батыр сообщила, что на данный момент лыжник, которого искали почти месяц, считается пропавшим безвести.
— Мы не выяснили, где были следы потерявшегося лыжника, где он непосредственно находится, не нашли ни тела, ни самого человека. Поэтому поиски прекратили, — сказала пресс-секретарь.
Оперативные поиски происходят в течение трех суток, следующие семь дней к поискам приобщают всю возможную технику.
Если это не дает результатов, решение о дальнейших поисковых операциях принимает руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС также сообщили, что поиски продолжат после того, как сойдет снег.
Поиски пропавшего туриста
Двое туристов из Киева заблудились в ночь на 14 февраля в районе горы Гемба вблизи села Березники.
Одного из лыжников нашли в тот же день в удовлетворительном состоянии.
К поискам второго привлекли даже вертолеты, но результатов это не дало.