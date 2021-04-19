Хворіла на Covid-19: у Дніпрі померла 11-річна дівчинка

У Дніпрі померла 11-річна дівчинка, яка хворіла коронавірусом. Медики вже назвали причину смерті.
Протягом останніх декількох років дитина хворіла на декомпенсований цукровий діабет.
Лікарі Дніпропетровської обласної дитячої лікарні підкреслюють, що Covid-19 міг вплинути на перебіг діабету.
Зазначається, що раніше дівчинка неодноразово лікувалася у відділенні ендокринології.
– Коронавірус не є причиною летального результату, але свою негативну роль хвороба, звичайно ж, зіграла, – розповів генеральний директор медустанови Олексій Власов.
Смерть дитини на Одещині
19 березня від коронавірусу померла 11-річна дівчинка з Чорноморська.
Медики повідомили, що внаслідок перенесеного вірусу у дитини відмовили внутрішні органи.
Матір дівчинки також хворіє на Covid-19 і досі перебуває на лікуванні.
Джерело: Наше Місто