В городе Каменское Днепропетровской области мать выбросила в кусты новорожденного мальчика. Она замотала ребенка в пакет и оставила среди мусора и бутылок от алкоголя вблизи железной дороги.

Младенца чудом обнаружила местная жительница, которая выгуливала собаку. Ребенка срочно госпитализировали с сильным переохлаждением — температура тела упала до критических 29 градусов. Врачи говорят, еще какие-то полчаса — и шансов на спасение не было бы.

— Ребенка стабилизировали. Внешне мальчик физически красив и развит, имеет вес 3 кг и никаких внешних признаков заболевания или пороков развития у него нет, но его состояние требует дальнейшего обследования, — рассказывают медики.

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Местные жители шокированы новостью и даже не подозревают, кто мог так жестоко поступить с ребенком.

Чудом спасенный мальчик уже даже получил имя и отчество — Кирилл Евгеньевич. Так его назвали в честь двух полицейских, которые не растерялись, отогрели младенца и мигом доставили в больницу.

Смерть ребенка в Днепре

В Днепре в социальном центре умерла 1,5-месячная девочка. Тело ребенка обнаружили сотрудники заведения около матери.

10-летний сын женщины утверждает, что она напилась водки и ударила младенца. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.