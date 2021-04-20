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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Лежав серед пляшок і сміття: у Кам’янському жінка викинула немовля у кущі

порятунок немовля у Кам`янському

У місті Кам’янське Дніпропетровської області мати викинула у кущі новонародженого хлопчика. Вона замотала дитину у пакет і залишила серед сміття і пляшок від алкоголю поблизу залізниці.

Немовля дивом виявила місцева мешканка, яка вигулювала собаку. Дитину терміново шпиталізували із сильним переохолодженням – температура тіла впала до критичних 29 градусів. Лікарі кажуть, ще якісь пів години – і шансів на порятунок не було б.

– Дитину стабілізували. Зовні хлопчик фізично гарний та розвинений, має вагу 3 кг і ніяких зовнішніх ознак захворювання або вад розвитку у нього немає, але його стан потребує подальшого обстеження, – розповідають медики.

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Місцеві жителі шоковані новиною та навіть не підозрюють, хто міг так жорстоко вчинити з дитиною.

Дивом врятований хлопчик вже навіть отримав ім’я та по-батькові – Кирило Євгенович. Так його назвали на честь двох поліцейських, які не розгубилися, відігріли немовля та миттю доправили до лікарні.

Смерть дитини у Дніпрі

У Дніпрі у соціальному центрі померла 1,5-місячна дівчинка. Тіло дитини виявили співробітники закладу біля матері.

10-річний син жінки стверджує, що вона напилася горілки і вдарила немовля. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Джерело: Надзвичайні новини

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