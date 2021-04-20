У місті Кам’янське Дніпропетровської області мати викинула у кущі новонародженого хлопчика. Вона замотала дитину у пакет і залишила серед сміття і пляшок від алкоголю поблизу залізниці.
Немовля дивом виявила місцева мешканка, яка вигулювала собаку. Дитину терміново шпиталізували із сильним переохолодженням – температура тіла впала до критичних 29 градусів. Лікарі кажуть, ще якісь пів години – і шансів на порятунок не було б.
– Дитину стабілізували. Зовні хлопчик фізично гарний та розвинений, має вагу 3 кг і ніяких зовнішніх ознак захворювання або вад розвитку у нього немає, але його стан потребує подальшого обстеження, – розповідають медики.
Місцеві жителі шоковані новиною та навіть не підозрюють, хто міг так жорстоко вчинити з дитиною.
Дивом врятований хлопчик вже навіть отримав ім’я та по-батькові – Кирило Євгенович. Так його назвали на честь двох поліцейських, які не розгубилися, відігріли немовля та миттю доправили до лікарні.
Смерть дитини у Дніпрі
У Дніпрі у соціальному центрі померла 1,5-місячна дівчинка. Тіло дитини виявили співробітники закладу біля матері.
10-річний син жінки стверджує, що вона напилася горілки і вдарила немовля. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.