В Дубне Ровенской области 17-летний внук убил свою бабушку. Он нанес ей табуреткой несколько ударов по голове, а затем добил металлическим предметом. Теперь подростка судят.
Трагедия произошла еще в январе 2021 года, когда парень вместе с сестрой приехали в гости к своей 83-летней бабушки.
Между родными возник конфликт из-за личной неприязни. Во время этого несовершеннолетний ударил табуреткой пенсионерку по голове, а потом еще и металлическим предметом.
Пострадавшую доставили в больницу, однако от полученных травм она умерла.
Тогда правоохранители задержали злоумышленника и сообщили о подозрении в убийстве.
Сегодня, 19 апреля, местная прокуратура направила дело в суд.
Теперь парню грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
В Одесской области зарезали супругов
В городе Подольск Одесской области в частном доме убили мужчину и жену.
Мертвых супругов обнаружила соседка. Она сразу сообщила о происшествии в полицию.
Источник: Ровенская областная прокуратура