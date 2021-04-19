В Дубне Ровенской области 17-летний внук убил свою бабушку. Он нанес ей табуреткой несколько ударов по голове, а затем добил металлическим предметом. Теперь подростка судят.

Трагедия произошла еще в январе 2021 года, когда парень вместе с сестрой приехали в гости к своей 83-летней бабушки.

Между родными возник конфликт из-за личной неприязни. Во время этого несовершеннолетний ударил табуреткой пенсионерку по голове, а потом еще и металлическим предметом.

Пострадавшую доставили в больницу, однако от полученных травм она умерла.

Тогда правоохранители задержали злоумышленника и сообщили о подозрении в убийстве.

Сегодня, 19 апреля, местная прокуратура направила дело в суд.

Теперь парню грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В Одесской области зарезали супругов

В городе Подольск Одесской области в частном доме убили мужчину и жену.

Мертвых супругов обнаружила соседка. Она сразу сообщила о происшествии в полицию.

Источник: Ровенская областная прокуратура