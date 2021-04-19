У Дубні Рівненської області 17-річний онук вбив свою бабусю. Він наніс їй табуреткою декілька ударів по голові, а потім добив металевим предметом. Тепер підлітка судять.
Трагедія сталась ще в січні 2021 року, коли хлопець разом із сестрою приїхали в гості до своєї 83-річної бабусі.
Між рідними виник конфлікт через особисту неприязнь. Під час цього неповнолітній вдарив табуреткою пенсіонерку по голові, а потім ще й металевим предметом.
Потерпілу доставили до лікарні, однак від отриманих травм вона померла.
Тоді правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру у вбивстві.
Сьогодні, 19 квітня, місцева прокуратура спрямувала справу до суду.
Наразі хлопцеві загрожує позбавлення волі терміном від семи до п’ятнадцяти років.
На Одещині зарізали подружжя
У місті Подільськ Одеської області в приватному будинку вбили чоловіка та дружину.
Мертве подружжя виявила сусідка. Вона одразу повідомила про трагедію в поліцію.
Джерело: Рівненська обласна прокуратура