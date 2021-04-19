У Дубні Рівненської області 17-річний онук вбив свою бабусю. Він наніс їй табуреткою декілька ударів по голові, а потім добив металевим предметом. Тепер підлітка судять.

Трагедія сталась ще в січні 2021 року, коли хлопець разом із сестрою приїхали в гості до своєї 83-річної бабусі.

Між рідними виник конфлікт через особисту неприязнь. Під час цього неповнолітній вдарив табуреткою пенсіонерку по голові, а потім ще й металевим предметом.

Потерпілу доставили до лікарні, однак від отриманих травм вона померла.

Тоді правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру у вбивстві.

Сьогодні, 19 квітня, місцева прокуратура спрямувала справу до суду.

Наразі хлопцеві загрожує позбавлення волі терміном від семи до п’ятнадцяти років.

На Одещині зарізали подружжя

У місті Подільськ Одеської області в приватному будинку вбили чоловіка та дружину.

Мертве подружжя виявила сусідка. Вона одразу повідомила про трагедію в поліцію.

Джерело: Рівненська обласна прокуратура