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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Забив до смерті табуреткою: на Рівненщині судять підлітка за вбивство бабусі

Бабуся

У Дубні Рівненської області 17-річний онук вбив свою бабусю. Він наніс їй табуреткою декілька ударів по голові, а потім добив металевим предметом. Тепер підлітка судять.

Трагедія сталась ще в січні 2021 року, коли хлопець разом із сестрою приїхали в гості до своєї 83-річної бабусі.

Між рідними виник конфлікт через особисту неприязнь. Під час цього неповнолітній вдарив табуреткою пенсіонерку по голові, а потім ще й металевим предметом.

Потерпілу доставили до лікарні, однак від отриманих травм вона померла.

Тоді правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру у вбивстві.

Сьогодні, 19 квітня, місцева прокуратура спрямувала справу до суду.

Наразі хлопцеві загрожує позбавлення волі терміном від семи до п’ятнадцяти років.

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Джерело: Рівненська обласна прокуратура

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