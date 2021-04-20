У місті Привілля Луганської області поліція та СБУ виявили схованку зі 190 одиницями різних боєприпасів.

Власником виявився 41-річний місцевий мешканець.

Чоловіка, який воював на боці так званої ЛНР, було оголошено в розшук ще в березні. Слідство встановило, що в 2014 році підозрюваний привозив на вантажному автомобілі підозрілі мішки і заховав їх у власному будинку.

Серед виявленого правоохоронцями були постріли ВОГ-17М і ПГ-7С, ручні кумулятивні гранати, РПГ, патрони різного калібру, а також запчастини для гранат ПГ-7Л і ПТРК Конкурс.

Вилучені боєприпаси було передано криміналістам для подальшого дослідження.















Протитанкові гранати та набої: на Луганщині знайшли схованку з боєприпасами “ЛНР” / 4 фотографии

Кримінальне провадження відкрито за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

США про загострення на Донбасі

Представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу повідомив, що РФ сконцентрувала біля кордонів України більше військ, аніж в 2014 році.

Він відмовився називати конкретні дані, але вказав, що Москва повинна більш відверто оголосити про свої наміри.

У свою чергу Кремль продовжує наполягати на правомірності передислокації військ на своїй території і пояснювати концентрацію сил і засобів військовими маневрами.