Полиция нашла трехлетнюю девочку в квартире с двумя наркоманами — ФОТО

В квартире столичной многоэтажки полицейские нашли трехлетнюю девочку с двумя лицами, которые находились в состоянии наркотического опьянения.

Ночью в полицию обратилась жительница дома в Голосеевском районе и сообщила, что в коридоре здания находится маленький ребенок.

Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили трехлетнюю девочку и двух взрослых, мужчину и женщину, которые имели выраженные признаки наркотического опьянения.

Они не смогли доказать, что это их ребенок, так как у них не было никаких документов на нее.

У 40-летнего мужчины патрульные нашли сильнодействующее лекарственное средство и справку на его выдачу, которую правоохранители будут проверять.

Ребенка передали в районную службу по делам детей и семьи, на данный момент состояние девочки удовлетворительное.

Следователи устанавливают личность девочки и родственные связи с задержанными. Полиция также открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 309 о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Поиски мальчика в Киевской области

15 апреля в селе Раговка Киевской области менее чем за сутки удалось разыскать пропавшего двухлетнего Богдана Униченко.

К поискам мальчика подключились сотни неравнодушных людей, а также спасатели, полиция, нацгвардейцы и даже вертолет.

Выяснилось, что в день исчезновения Богдан побежал вслед за отцом в лес, а тот приказал вернуться ребенку домой, но не проконтролировал.