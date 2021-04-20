Поліція знайшла трирічну дівчинку у квартирі з двома наркоманами – ФОТО

У квартирі столичної багатоповерхівки поліцейські знайшли трирічну дівчинку з двома особами, що перебували у стані наркотичного сп’яніння.

Вночі до поліції звернулася мешканка будинку у Голосіївському районі та повідомила, що у коридорі будівлі знаходиться маленька дитина.

Правоохоронці, що прибули на виклик, виявили трирічну дівчинку та двох дорослих, чоловіка та жінку, які мали виражені ознаки наркотичного сп’яніння.

Вони не змогли довести що це їх дитина, адже не мали жодних документів на неї.

У 40-річного чоловіка патрульні знайшли сильнодіючій лікарський засіб та довідку на його видачу, яку правоохоронці перевірятимуть.

Дитину передали до районної служби у справах дітей та сім’ї, наразі її стан задовільний.

Слідчі встановлюють особу дівчинки та родинні зв’язки із затриманими. Поліція також відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Пошуки хлопчика на Київщині

15 квітня у селі Рагівка Київської області менш як за добу вдалося розшукати зниклого дворічного Богдана Уніченка.

До пошуків хлопчика долучилися сотні небайдужих людей, а також рятувальники, поліція, нацгвардійці та навіть гелікоптер.

З’ясувалось, що у день зникнення Богдан побіг слідом за батьком до лісу, а той наказав повернутися дитині додому, але не проконтролював.