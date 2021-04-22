Остался, чтобы закончить работу: раненный ремонтник рассказал о стрельбе в Киеве

В Печерском районе Киева 21 апреля произошло резонансное нападение на бригаду коммунальщиков.

Коллеги механизатора фрезы Николая, который получил ранения в результате стрельбы, рассказали подробности случившегося.

Нападающий на белом Renault Trafic упорно хотел проехать по заблокированному участку дороги.

— Он не хотел уезжать своим микроавтобусом, как мы не пытались его остановить. Угрожал. Ему просто не понравилось, что мы здесь работаем, — признается один из ремонтников.

Конфликт между неадекватным водителем и коммунальщиками попал на видео. Мужчины сначала кричали, а потом начали толкаться.

Водитель Renault открыл огонь без предупреждения и совершенно неожиданно.

Ремонтник Николай показал перебинтованную ногу: пуля навылет прошила ему бедро.

— Начал (нападающий — Ред.) бросаться под механизм. Ну, мы же на работе. Сначала говорил на повышенных тонах, а потом побежал в машину и достал пистолет. Один выстрел в воздух, а второй — в меня, — рассказал Николай.

Получив на месте медицинскую помощь, пострадавший ремонтник даже не пошел домой.

Николай захотел доработать свою смену: теперь руководство обещает ему больничный и премию за травмы на работе.

Зато в дорожно-эксплуатационном управлении Печерского района Киева заключили, что в последнее время таких агрессивных водителей стало больше.

Стрельба в Киеве

О том, что в Печерском районе Киева мужчина обстрелял бригаду ремонтников, стало известно 21 апреля.

Инцидент произошел на улице Железнодорожное шоссе. Ранение получил механизатор фрезы, который вместе с другими коммунальщиками занимался ремонтом участка дороги.

Задержать подозреваемого удалось уже на проспекте Валерия Лобановского, примерно в 5 км от места стрельбы.

Нападающим на бригаду ремонтников оказался 38-летний мужчина. От полиции он убегал на двух автомобилях.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст.296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия, что привело к телесным повреждениям) УК Украины.

В ближайшее время нападающий получит уведомление о подозрении.