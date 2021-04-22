Залишився, щоб закінчити роботу: поранений ремонтник розповів про стрілянину в Києві

У Печерському районі Києва 21 квітня стався резонансний напад на бригаду комунальників.

Колеги механізатора фрези Миколи, який отримав поранення внаслідок стрілянини, розповіли подробиці того, що сталося.

Нападник на білому Renault Trafic вперто хотів проїхати заблокованою ділянкою дороги.

– Він не хотів від’їжджати своїм бусом, як ми не намагалися його зупинити. Погрожував. Йому просто не сподобалося, що ми тут працюємо, – зізнається один із ремонтників.

Конфлікт між неадекватним водієм і комунальниками потрапив на відео. Чоловіки спочатку кричали, а потім почали штовхатися.

Водій Renault відкрив вогонь без попередження і абсолютно неочікувано.

Ремонтник Микола показав перебинтовану ногу: куля навиліт прошила йому стегно.

– Почав (нападник – Ред.) кидатися під механізм. Ну, ми ж на роботі. Спочатку говорив підвищеним тоном, а тут побіг в машину і дістав пістолет. Одив вистріл у повітря, а другий – у мене, – розповів Микола.

Отримавши на місці медичну допомогу, постраждалий ремонтник навіть не пішов додому.

Микола захотів допрацювати свою зміну: тепер керівництво обіцяє йому лікарняний і премію за травму на роботі.

Натомість у шляхово-експлуатаційному управлінні Печерського району Києва підсумували, що останнім часом таких агресивних водіїв стало більше.

Стрілянина у Києві

Про те, що в Печерському районі Києва чоловік обстріляв бригаду ремонтників, стало відомо 21 квітня.

Інцидент стався на вулиці Залізничне шосе. Поранення отримав механізатор фрези, який разом з іншими комунальниками займався ремонтом ділянки дороги.

Затримати підозрюваного вдалося вже на проспекті Валерія Лобановського, приблизно за 5 км від місця стрілянини.

Нападником на бригаду ремонтників виявився 38-річний чоловік. Від поліції він тікав на двох автомобілях.

Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї, що призвело до тілесних ушкоджень) КК України.

Найближчим часом нападник отримає повідомлення про підозру.