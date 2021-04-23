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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

На Рівненщині блискавка вдарила двох людей – у одного обгоріло 35% тіла

На Рівненщині блискавка вдарила двох людей – у одного обгоріло 35% тіла

На Рівненщині блискавка уразила 31-річного чоловіка і 15-річного хлопця, коли вони їхали з лісу на підводі під час дощу.

Подія сталася вдень 22 квітня. О 15.45 до швидкої зателефонувала фельдшер села Сновидовичі Сарненського району. Вона розповіла, що односельчанин привіз до медпункту двох осіб з опіками від удару блискавки.

Лікарі оглянули чоловіків. В одного з них були опіки лівої частини тіла, а в іншого – правої.

Найбільше постраждав 15-річний підліток. Він отримав опіки I-II ступенів, уражено 35% поверхні тіла.

За словами чоловіка, який привіз потерпілих, вони втрьох їхали з лісу на підводі. Розпочався дощ, під час якого вдарила блискавка.

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Старшого чоловіка доставили до Рокитнівської центральної районної лікарні.

Натомість хлопця відвезли в опіковий центр Рівненської обласної клінічної лікарні.

Пожежа у Черкаській області

Наприкінці березня під час пожежі у Черкаській області загинуло три людини.

Надзвичайна подія забрала життя бабусі та двох маленьких дівчаток. Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь у приватному будинку.

Джерело: Рівненський обласний центр екстреної меддопомоги

Фото: Dreamstime

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