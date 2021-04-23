В Киеве акушеру-гинекологу частной клиники сообщили о подозрении, потому что беременной на 41-неделе женщине пришлось удалить матку.

Следствие установило, что в августе 2019 года врач нарушил технику кесарева сечения.

В результате этого у пациентки возникли послеоперационные осложнения, после чего ей удалили матку.

Акушера-гинеколога обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для пациента – потерю органа и, как следствие, возможности рожать.

Подозреваемому грозит лишение права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет или до двух лет исправительных работ или ограничения или лишения свободы на такой же срок.

Смерть рожениц в Харькове

20 апреля в Харькове умерла уже третья роженица, больная коронавирусом.

В этом же месяце в роддоме Харькова умерли две роженицы с Сovid-19 в возрасте 31 и 25 лет. Их дети родились здоровыми.

Подробнее о смерти рожениц в Харькове читайте в материале Фактов ICTV.