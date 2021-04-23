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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Народжувала в приватній клініці: у Києві жінці через помилку видалили матку

Народжувала в приватній клініці: у Києві жінці через помилку видалили матку

У Києві акушеру-гінекологу приватної клініки повідомили про підозру через те, що вагітній на 41-тижні жінці довелось видалити матку.

Слідство встановило, що в серпні 2019 року лікар порушив техніку кесаревого розтину.

Унаслідок цього в пацієнтки виникли післяопераційні ускладнення, після чого їй видалили матку.

Акушера-гінеколога звинувачують у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта – втрату органу та, як наслідок, можливості народжувати.

Підозрюваному загрожує позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю до п’яти років або до два роки виправних робіт чи обмеження або позбавлення волі на такий самий термін.

Смерть породіль у Харкові

20 квітня в Харкові померла вже третя породілля, хвора на коронавірус.

Цього ж місяця в пологовому будинку Харкова померли дві породіллі з Сovid-19 у віці 31 та 25 років. Їхні діти народилися здоровими.

Детальніше про смерть породіль у Харкові читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Dreamstime

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