Горные спасатели возобновили поиски 40-летнего киевлянина, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля.
Спасатели в очередной раз обследовали склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура, поскольку в горах сошел снежный покров.
К поискам присоединились 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода, а также восемь волонтеров из Киева.
Пропавшего киевлянина искали с помощью четырех единиц техники, среди которых вездеход Богун, и беспилотного летательного аппарата.
Пока пропавший гражданин не найден.
Поиски пропавшего туриста
В ночь на 14 февраля в районе горы Гимба вблизи села Березники заблудились двое туристов из Киева.
Одного из лыжников нашли в те же сутки в удовлетворительном состоянии.
К поискам второго привлекли даже вертолеты, но результатов это не дало.
Прекратили поиски пропавшего туриста 11 марта до схода снега.