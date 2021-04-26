Горные спасатели возобновили поиски 40-летнего киевлянина, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля.

Спасатели в очередной раз обследовали склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура, поскольку в горах сошел снежный покров.

К поискам присоединились 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода, а также восемь волонтеров из Киева.

Пропавшего киевлянина искали с помощью четырех единиц техники, среди которых вездеход Богун, и беспилотного летательного аппарата.

Пока пропавший гражданин не найден.



















































В Карпатах возобновили поиски пропавшего в феврале туриста / 13 фотографий

Поиски пропавшего туриста

В ночь на 14 февраля в районе горы Гимба вблизи села Березники заблудились двое туристов из Киева.

Одного из лыжников нашли в те же сутки в удовлетворительном состоянии.

К поискам второго привлекли даже вертолеты, но результатов это не дало.

Прекратили поиски пропавшего туриста 11 марта до схода снега.