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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Карпатах возобновили поиски пропавшего в феврале туриста

Пошуки туриста_Карпати

Горные спасатели возобновили поиски 40-летнего киевлянина, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля.

Спасатели в очередной раз обследовали склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура, поскольку в горах сошел снежный покров.

К поискам присоединились 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода, а также восемь волонтеров из Киева.

Пропавшего киевлянина искали с помощью четырех единиц техники, среди которых вездеход Богун, и беспилотного летательного аппарата.

Пока пропавший гражданин не найден.

  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
  • Пошуки туриста_Карпати
В Карпатах возобновили поиски пропавшего в феврале туриста / 13 фотографий

Поиски пропавшего туриста

В ночь на 14 февраля в районе горы Гимба вблизи села Березники заблудились двое туристов из Киева.

Одного из лыжников нашли в те же сутки в удовлетворительном состоянии.

К поискам второго привлекли даже вертолеты, но результатов это не дало.

Прекратили поиски пропавшего туриста 11 марта до схода снега.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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