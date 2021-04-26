Гірські рятувальники поновили пошуки 40-річного киянина, який заблукав у Карпатах ще 13 лютого.
Рятувальники вчергове обстежили схили та водозбірники гори Гимба та Жид-Магура, оскільки в горах зійшов сніговий покрив.
До пошуків долучились 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень с. Нижні Ворота, Мукачево та Ужгорода, а також вісім волонтерів із Києва.
Зниклого киянина шукали з допомогою чотирьох одиниць техніки, серед яких всюдихід Богун, та безпілотного літального апарата.
Поки зниклого громадянина не знайдено.
Пошуки зниклого туриста
У ніч на 14 лютого в районі гори Гимба поблизу села Березники заблукали двоє туристів із Києва.
Одного з лижників знайшли тієї ж доби в задовільному стані.
До пошуків другого залучили навіть гелікоптери, але результатів це не мало.
Припинили пошуки зниклого туриста 11 березня до сходження снігу.