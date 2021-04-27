Давал брату “последний шанс”: полиция показала фото подростка, зарезавшего семью

Полиция показала фото подростка, которого подозревают в совершении тройного убийства. Его жертвами стали мать, отец и 8-летний брат.

В Департаменте уголовного розыска также добавили, что во время общения с парнем удалось установить новые подробности.

— Подросток утверждает, что его “перемкнуло” и он не знал, что делать дальше, — говорится в сообщении.

Своему младшему братику парень давал “последний шанс”, однако он “не исправился”.

Известно, что 16-летний парень не состоял на учете в службах, противодействующих домашнему насилию.

С задержанным парнем работают ювенальные полицейские и следователи. Все обстоятельства тройного убийства в Киеве устанавливаются.

Убийство семьи в Киеве

О том, что 16-летний подросток совершил тройное убийство в Киеве, стало известно утром 27 апреля.

Полиция нашла тела отца, матери и 8-летнего брата в их квартире на улице Ревуцкого.

По данным следствия, подросток во время очередного конфликта с родителями нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери.

После этого он так же убил малолетнего брата, который стал свидетелем расправы над родителями.