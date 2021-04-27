Давав брату “останній шанс”: поліція показала фото підлітка, що зарізав сім’ю

Поліція показала фото підлітка, якого підозрюють у скоєнні потрійного вбивства – своєї матері, батька і 8-річного братика.
У Департаменті карного розшуку також додали, що під час спілкування з хлопцем вдалося встановити нові подробиці.
– Підліток стверджує, що його “перемкнуло” і він не знав що робити далі, – йдеться у повідомленні.
Своєму молодшому братику хлопець давав “останній шанс”, однак він “не виправився”.
Наразі відомо, що 16-річний хлопець не перебував на обліку в службах, які протидіють домашньому насильству.
Із затриманим хлопцем працюють ювенальні поліцейські і слідчі. Всі обставини потрійного вбивства у Києві встановлюються.
Вбивство родини у Києві
Про те, що 16-річний підліток скоїв потрійне вбивство у Києві, стало відомо вранці 27 квітня.
Поліція знайшла тіла батька, матері і 8-річного братика у їхній квартирі на вулиці Ревуцького.
За даними слідства, підліток під час чергового конфлікту з батьками спричинив ножем смертельні поранення своєму батьку та матері.
Після цього він так само вбив малолітнього брата, який став свідком розправи над батьками.