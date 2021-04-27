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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца

Рятувальники в пошуках зниклого туриста із Києва у Карпатах

У Карпатах нашли тело 40-летнего туриста из Киева, пропавшего в горах 13 февраля, три месяца назад.

Погибшего мужчину нашли в ущелье у ручья у подножия горы Магура-Жиде.

После следствия тело мужчины транспортируют в село Березники Закарпатской области.

К поискам 27 апреля присоединились 10 спасателей и 2 единицы техники горных поисково-спасательных отделений Ужгорода и Мукачево.

  • Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца
  • Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца
  • Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца
  • Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца
  • Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца
  • Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца
  • Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца
  • Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца
  • Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца
  • Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца
Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца / 5 фотографий
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Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста

В ночь на 14 февраля в районе горы Гимба вблизи села Березники заблудились двое туристов из Киева.

Одного из лыжников нашли в те же сутки в удовлетворительном состоянии.

К поискам второго привлекли даже вертолеты, но результатов это не дало.

Прекратили поиски пропавшего туриста 11 марта до схода снега.

Вчера, 26 апреля, горные спасатели возобновили поиски 40-летнего киевлянина.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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