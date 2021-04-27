Пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым спустя три месяца

У Карпатах нашли тело 40-летнего туриста из Киева, пропавшего в горах 13 февраля, три месяца назад.
Погибшего мужчину нашли в ущелье у ручья у подножия горы Магура-Жиде.
После следствия тело мужчины транспортируют в село Березники Закарпатской области.
К поискам 27 апреля присоединились 10 спасателей и 2 единицы техники горных поисково-спасательных отделений Ужгорода и Мукачево.
В ночь на 14 февраля в районе горы Гимба вблизи села Березники заблудились двое туристов из Киева.
Одного из лыжников нашли в те же сутки в удовлетворительном состоянии.
К поискам второго привлекли даже вертолеты, но результатов это не дало.
Прекратили поиски пропавшего туриста 11 марта до схода снега.
Вчера, 26 апреля, горные спасатели возобновили поиски 40-летнего киевлянина.