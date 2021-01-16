Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста

В Закарпатской области спасатели завершили операцию по поиску и спасению заблудившегося в горах туриста.

Операция по поиску и спасению 25-летнего львовянина, который при прохождении туристического маршрута заблудился в районе г. Поп Иван Мараморошский – завершена.

Сейчас спасенный проходит обследование в Раховской районной больницы, куда его транспортировали спасатели.

Всего к поисково-спасательным работам были привлечены 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

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