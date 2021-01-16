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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста

В Закарпатской области спасатели завершили операцию по поиску и спасению заблудившегося в горах туриста.

Операция по поиску и спасению 25-летнего львовянина, который при прохождении туристического маршрута заблудился в районе г. Поп Иван Мараморошский – завершена.

Сейчас спасенный проходит обследование в Раховской районной больницы, куда его транспортировали спасатели.

Всего к поисково-спасательным работам были привлечены 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

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  • Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста
  • Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста
  • Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста
  • Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста
  • Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста
  • Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста
  • Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста
  • Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста
  • Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста
  • Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста
Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах туриста / 5 фотографий

В Карпатах погибла туристка

Ранее в Карпатах туристка сорвалась со скалы и погиблаЕе тело нашли у подножия горы Шпица в бессознательном состоянии с травмами головы, живота и переохлаждением.

Женщину полночи спасали чрезвычайники, но она умерла в карете скорой помощи.

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