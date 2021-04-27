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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці

Рятувальники в пошуках зниклого туриста із Києва у Карпатах

У Карпатах знайшли тіло 40-річного туриста з Києва, який зник у горах 13 лютого, три місяці тому.

Загиблого чоловіка знайшли в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.

Після слідства тіло чоловіка транспортують до села Березники Закарпатської області.

До пошуків 27 квітня долучились 10 рятувальників та 2 одиниці техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень Ужгорода та Мукачева.

  • Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці
  • Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці
  • Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці
  • Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці
  • Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці
  • Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці
  • Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці
  • Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці
  • Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці
  • Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці
Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці / 5 фотографий
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Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста

У ніч на 14 лютого в районі гори Гимба поблизу села Березники заблукали двоє туристів із Києва.

Одного з лижників знайшли тієї ж доби в задовільному стані.

До пошуків другого залучили навіть гелікоптери, але результатів це не мало.

Припинили пошуки зниклого туриста 11 березня до сходження снігу.

Вчора, 26 квітня, гірські рятувальники поновили пошуки 40-річного киянина.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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