Зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим через три місяці

У Карпатах знайшли тіло 40-річного туриста з Києва, який зник у горах 13 лютого, три місяці тому.
Загиблого чоловіка знайшли в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.
Після слідства тіло чоловіка транспортують до села Березники Закарпатської області.
До пошуків 27 квітня долучились 10 рятувальників та 2 одиниці техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень Ужгорода та Мукачева.
У ніч на 14 лютого в районі гори Гимба поблизу села Березники заблукали двоє туристів із Києва.
Одного з лижників знайшли тієї ж доби в задовільному стані.
До пошуків другого залучили навіть гелікоптери, але результатів це не мало.
Припинили пошуки зниклого туриста 11 березня до сходження снігу.
Вчора, 26 квітня, гірські рятувальники поновили пошуки 40-річного киянина.