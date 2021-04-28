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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Здание Верховной Рады заминировали — на месте работают правоохранители

Верховная рада

В Киеве 28 апреля сообщили о минировании здания Верховной Рады. Сейчас на месте работают правоохранители.

Об этом сообщила пресс-секретарь Печерского управления столичной полиции Оксана Тищенко.

— Проверка продолжается. Правоохранители еще там работают, — сказала она.

Тищенко добавила, что о минировании здания парламента анонимно сообщили по телефону примерно в 10.40. У некоторых депутатов и журналистов были проблемы с допуском в здание ВР.

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Сейчас в Верховной Раде продолжается пленарное заседание. На нем рассматривается законопроект о введении рынка земли.

Минирование Верховной Рады

В ноябре 2020 года здание Верховной Рады также заминировали. Тогда в столичную полицию поступил анонимный звонок.

Правоохранители перекрыли подходы к парламенту, а на место выехали взрывотехники, но в результате взрывоопасных предметов не обнаружили.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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