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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киеве и Львове “заминировали” железнодорожные вокзалы

В Киеве и Львове правоохранители проверяют железнодорожные вокзалы после сообщения о заминировании.

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве

В столице Украины проверяют Центральный железнодорожный вокзал. На месте работают сотрудники Нацгвардии, которые не пускают пассажиров в здание, однако поезда курсируют в обычном режиме.

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Во Львове зафиксировали анонимное сообщение о заминировании Главного железнодорожного вокзала.

— Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую территорию — взрывоопасных предметов не обнаружено. Из здания были эвакуированы около 100 человек, — отметили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.

Львовские полицейские решают вопрос об открытии уголовного дела по ч. 1 ст. 259 УК Украины. Виновному грозит до от двух до шести лет лишения свободы.

Минирование детсадов в Одессе

25 января в полицию поступило сообщение о том, что 373 детских сада, школы, лицеи и учебно-воспитательные учреждения Одессы и области заминированы.

15 января похожие сообщения поступили на электронный адрес полиции Одессы. Тогда сообщалось о заминировании 185 детских садов города.

Источники: Нацполиция, РБК-Украина

Фото: УНИАН

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