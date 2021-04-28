У Києві 28 квітня повідомили про мінування будівлі Верховної Ради. Зараз на місці працюють правоохоронці.

Про це повідомила прес-секретар Печерського управління столичної поліції Оксана Тищенко.

– Перевірка триває. Правоохоронці ще там працюють, – сказала вона.

Тищенко додала, що про замінування будівлі парламенту анонімно повідомили телефоном приблизно о 10.40. У деяких депутатів і журналістів були проблеми з допуском до будівлі ВР.

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Зараз у Верховній Раді триває пленарне засідання. На ньому розглядають законопроект про введення ринку землі.

Мінування Верховної Ради

У листопаді 2020 року будівлю Верховної Ради також замінували. Тоді в столичну поліцію надійшов анонімний дзвінок.

Правоохоронці перекрили підходи до парламенту, а на місце виїхали вибухотехніки, але в результаті вибухонебезпечних предметів не виявили.