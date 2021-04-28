Утром 28 апреля в Голосеевском районе Киева прохожий обнаружил сумку с расчлененным человеческим телом. Инцидент произошел на улице Моторной.

Мужчина сообщил об этом в полицию. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа главного и районного управлений, кинологи и эксперты.

Событие зарегистрировали в Голосеевском управлении полиции, позже ему присвоят соответствующую квалификацию. Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы установить личность погибшего человека и выяснить обстоятельства трагедии.

Сумка с человеческим телом во Львове

В середине апреля во Львове нашли расчлененное тело женщины в сумке, которая лежала в местном парке. Находку первыми обнаружили дети.

Впоследствии выяснилось, что местную жительницу убили еще в ноябре 2020 года. Над ней совершили жестокую расправу из-за денег.