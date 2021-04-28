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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Києві знайшли сумку з розчленованим тілом людини

Київ тіло людини в сумці

Вранці 28 квітня у Голосіївському районі Києва прохожий виявив сумку з розчленованим людським тілом. Інцидент трапився на вулиці Моторній.

Чоловік повідомив про це у поліцію. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група головного та районного управлінь, кінологи та експерти.

Подію зареєстрували у Голосіївському управлінні поліції, пізніше їй нададуть відповідну кваліфікацію. Наразі правоохоронці працюють над тим, щоб встановити особу загиблої людини та з’ясувати обставини трагедії.

Сумка з людським тілом у Львові

У середині квітня у Львові знайшли розчленоване тіло жінки у сумці, яка лежала у місцевому парку. Знахідку першими виявили діти.

Згодом з’ясувалася, що місцеву мешканку вбили ще у листопаді 2020 року. Над нею здійснили жорстоку розправу через гроші.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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