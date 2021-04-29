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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Избил и прыгал по голове: на Луганщине будут судить работника ГСЧС

ДСНС

В Луганской области сотрудника ГСЧС будут судить за убийство человека. Он намеренно избил двух мужчин, один из которых от травм умер.

По данным правоохранителей, 10 октября 2020 года в Лисичанске Луганской области пьяный работник спасательной службы напал на двух случайных прохожих, которые шли по тротуару возле пожарно-спасательной части.

Его возмутил разговор мужчин. Поэтому он набросился на них с кулаками, сбив с ног.

После чего — начал бить ногами и руками одного из мужчин в разные части тела, а также совершил два прыжка ногами на голову.

От полученных телесных повреждений потерпевший умер сразу на месте.

Теперь нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Дубно Ровенской области 17-летний внук убил свою бабушку.

Он нанес ей табуреткой несколько ударов по голове, а затем добил металлическим предметом. Теперь подростка судят.

Парню грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Источник: Прокуратура Луганской области

Фото: ГСЧС

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