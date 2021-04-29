В Луганской области сотрудника ГСЧС будут судить за убийство человека. Он намеренно избил двух мужчин, один из которых от травм умер.

По данным правоохранителей, 10 октября 2020 года в Лисичанске Луганской области пьяный работник спасательной службы напал на двух случайных прохожих, которые шли по тротуару возле пожарно-спасательной части.

Его возмутил разговор мужчин. Поэтому он набросился на них с кулаками, сбив с ног.

После чего — начал бить ногами и руками одного из мужчин в разные части тела, а также совершил два прыжка ногами на голову.

От полученных телесных повреждений потерпевший умер сразу на месте.

Теперь нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

На Ровенщине судят подростка за убийство бабушки

В Дубно Ровенской области 17-летний внук убил свою бабушку.

Он нанес ей табуреткой несколько ударов по голове, а затем добил металлическим предметом. Теперь подростка судят.

Парню грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Источник: Прокуратура Луганской области