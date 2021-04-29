На Луганщині співробітника ДСНС судитимуть за вбивство людини. Він навмисно побив двох чоловіків, один із яких від травм помер.

За даними правоохоронців, 10 жовтня 2020 року у Лисичанську Луганської області п’яний працівник рятувальної служби напав на двох випадкових перехожих, які йшли тротуаром поблизу пожежно-рятувальної частини.

Його обурила розмова чоловіків. Тож він накинувся на них з кулаками, збивши з ніг.

Після чого – почав бити ногами та руками одного із чоловіків у різні частини тіла, а також здійснив два стрибки ногами на голову.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер одразу на місці.

Тепер зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Рівненщині судять підлітка за вбивство бабусі

У Дубні Рівненської області 17-річний онук вбив свою бабусю.

Він наніс їй табуреткою декілька ударів по голові, а потім добив металевим предметом. Тепер підлітка судять.

Хлопцеві загрожує позбавлення волі терміном від семи до п’ятнадцяти років.

Джерело: Прокуратура Луганської області