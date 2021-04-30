В Павлограде Днепропетровской области на улице Заводской 10-летняя девочка застряла головой в качелях.

Спасатели с помощью электрических ножниц перерезали металлические конструкции и освободили девочку из ловушки.

К счастью, ребенок не пострадал.

К спасательным работам привлекались шесть человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.







В Павлограде девочка застряла головой в качелях / 2 фотографии

23-летняя девушка застряла в качелях

Ночью 13 апреля в Смеле Черкасской области 23-летняя девушка застряла в детских качелях.

Чтобы вызволить ее, пришлось привлекать сотрудников ГСЧС города.

Спасатели освободили пленницу, срезав с помощью специального оборудования металлическую часть качели.